На кладбище под Мурманском нашли на земле тело недавно погребенной женщины

21 Июль 2020 2020-07-21T17:30:38+03:00

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Словами сложно описать, что испытали родственники женщины, которая недавно умерла. Горе утраты ще свежо, недавно прошли похороны. Но 21 июля, когда родные пришли на могилу, он увидели... что труп лежит не в могиле и не в гробу...

- В полицию обратились родственники недавно погребенной женщины. Пострадавшие рассказали, что приехали на кладбище и обнаружили тело своей родственницы, лежащей около могилы. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Может быть, труп из могилы вытащил медведь. Но, скорее всего, это дело рук человека. Если это так, то будет возбуждено уголовное дело.

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