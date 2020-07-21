Семья из Мурманска смогла через суд аннулировать штраф за поход в магазин без специального разрешения

21 Июль 2020 2020-07-21T15:01:01+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 мая в Мурманской области действует масочный режим, а вот до этого в регионе вводили обязательный режим самоизоляции. Было время, когда выйти из дома можно было только чтобы погулять с собакой или ребенком, на работу, если нельзя было трудиться дистанционно, к врачу или в ближайший магазин. Причем надо было быть готовым к тому, что по пути вас остановят сотрудники полиции и попросят предъявить справку, зачем вы вышли на улицу и куда идете.

На нарушителей режима самоизоляции составляли протоколы об административном нарушении. Такие получили отец и дочь из Мурманска, которые пошли в магазин, а оказались в полицейском участке.

- Суд первой инстанции оштрафовал отца и дочь, при этом не сильно погружаясь в детали – так, к примеру, в постановлении дочь превратилась из Александры Максимовны в Александра Максимовича. Ну и, конечно, никаких доказательств, опровергающих версию моих доверителей о том, что они шли в ближайший магазин, для чего не требовалось никакое разрешение, материалы дела также не содержали. В итоге сначала Мурманский областной суд отменил оба постановления районного суда, а сегодня же и вовсе дела были прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения, - рассказал адвокат Александр Передрук.

Напомним: "Комсомолка" разбиралась, могут ли оштрафовать за то, что на ребенке нет маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 июля 2020 года: крупные торговые сети штрафуют за нарушение масочного режима. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 июля 2020 года (Подробности)

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманске: «Честно сказать, не ожидал такого отношения к масочному режиму». Губернатор Мурманской области лично проверил, как северяне соблюдают новые правила безопасности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU