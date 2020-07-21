2020-07-21T15:01:01+03:00
Общество

Семья из Мурманска смогла через суд аннулировать штраф за поход в магазин без специального разрешения

Отец и дочь пошли в ближайшую торговую точку за продуктами, а оказались в полицейском участке
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Сотрудники полиции не поверили, что отец и дочь идут в магазин.Сотрудники полиции не поверили, что отец и дочь идут в магазин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 12 мая в Мурманской области действует масочный режим, а вот до этого в регионе вводили обязательный режим самоизоляции. Было время, когда выйти из дома можно было только чтобы погулять с собакой или ребенком, на работу, если нельзя было трудиться дистанционно, к врачу или в ближайший магазин. Причем надо было быть готовым к тому, что по пути вас остановят сотрудники полиции и попросят предъявить справку, зачем вы вышли на улицу и куда идете.

На нарушителей режима самоизоляции составляли протоколы об административном нарушении. Такие получили отец и дочь из Мурманска, которые пошли в магазин, а оказались в полицейском участке.

- Суд первой инстанции оштрафовал отца и дочь, при этом не сильно погружаясь в детали – так, к примеру, в постановлении дочь превратилась из Александры Максимовны в Александра Максимовича. Ну и, конечно, никаких доказательств, опровергающих версию моих доверителей о том, что они шли в ближайший магазин, для чего не требовалось никакое разрешение, материалы дела также не содержали. В итоге сначала Мурманский областной суд отменил оба постановления районного суда, а сегодня же и вовсе дела были прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения, - рассказал адвокат Александр Передрук.

Напомним: "Комсомолка" разбиралась, могут ли оштрафовать за то, что на ребенке нет маски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 15 июля 2020 года: крупные торговые сети штрафуют за нарушение масочного режима. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 июля 2020 года (Подробности)

Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом в Мурманске: «Честно сказать, не ожидал такого отношения к масочному режиму». Губернатор Мурманской области лично проверил, как северяне соблюдают новые правила безопасности (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кладбище под Мурманском нашли на земле тело недавно погребенной женщины
В Мурманске по делу о мошенничестве идут обыски в компаниях, отвечающих за ремонт дорог
В озере Мурманской области будут искать обломки самолета и останки членов экипажа
Семья из Мурманска смогла через суд аннулировать штраф за поход в магазин без специального разрешения
Борис Ельцин-младший опубликовал в Instagram фотографии с красавицей из Мурманска
Жители Тулы в Териберке закрасили вандальные надписи своих земляков
Северяне стали чаще совершать покупки в интернет-магазине Tele2
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменку вернулась болезнь
В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших в Североморске
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 июля 2020 года составило 55 человек
В Мурманской области завершены поиски двух пропавших подростков