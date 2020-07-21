Жители Тулы в Териберке закрасили вандальные надписи своих земляков

21 Июль 2020 2020-07-21T13:39:19+03:00

Гости из Тулы исправили то, что натворили их земляки. Фото: vk.com/my_teriberka

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Казалось бы, что плохого в надписи "Тула - город-герой"? Но радует глаз она лишь тогда, когда сделана в правильном месте и аккуратно. Например, на памятнике золотыми буквами.

В Териберке же надписи появились на местных достопримечательностях. Пусть не официальных и не внесенных в разные реестры объектов культурного наследия, но все же любимых и местными жителями, и гостями поселка. Например, на старом судне, которое выбросило на берег во время шторма. Изначально их было два, но одно владелец пустил на иголки, зато второе стало колоритным фоном для фотографий.

Также надписи "Тула - город-герой" появились на камнях, где тоже часто делают снимки туристы. Северяне негодовали. Однако земляки неизвестных вандалов исправили то, что было сделано.

- Туристы из Тулы, пожелавшие остаться анонимными, при содействии туркомпании исправили творчество земляков на выброшенном штормом катере, закрасив надпись "Тула - наш город-герой", - пишет паблик ""Моя Териберка" | интернет-газета".

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