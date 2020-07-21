Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области
За последние сутки жертвами коронавируса в Мурманской области стали три человека. Общее число погибших от COVID-19 - 55 человек.
- Скончались три пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 65 лет до 81 года. Пациенты переносили болезнь в тяжёлой форме, находились на искусственной вентиляции легких. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — атеросклероз, гипертония, сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
Всего в Мурманской области коронавирусом заразились 8616 человек. Лидер по числу новых случаев за сутки - Североморск. Также впервые за долгое время заболевших выявили в Белокаменке. Победить болезнь смогли 4471 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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