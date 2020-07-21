Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменку вернулась болезнь
Количество заболевавших коронавирусом в столице Заполярья уже в 1,7 раза превысило число инфицированных в Белокаменке, которая еще три месяца назад считалась одним из крупнейших очагов в России и даже удостоилась сравнения с китайским Уханем.
Тем не менее, эпидемию там практически удалось погасить. Новые случаи коронавирусной инфекции на стройке выявляют довольно редко – раз в 10 -14 дней. Напомним: последний раз оперативный штаб Мурманской области сообщал о двух новых заболевших COVID-19 9 июля. С тех пор прошло десять дней…
Согласно сводке регионального оперштаба за 21 июля, на масштабной стройке в Белокаменке подтвердили еще два новых случая. В итоге общее число инфицированных на объекте на западном берегу Кольского залива достигло 2297 рабочих.
Всего же в Мурманской области коронавирус подхватило 8616 человек. Из них выздоровел 4471 пациент и 55 умерли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заместитель главы администрации Мурманска находится в больнице с коронавирусом. Виталия Розыскула госпитализировали, как и главу администрации Евгения Никору (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 4 тысячи человек. На 20 июля 2020 года число заболевших в Мурманске составляет 4016 человек (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»