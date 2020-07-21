Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Белокаменку вернулась болезнь

21 Июль 2020 2020-07-21T12:37:20+03:00

В Белокаменке подтвердили еще два новых случая ковида. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новых зараженных на стройке на западном берегу Кольского залива не выявляли десять дней, но появились новые пациенты

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Количество заболевавших коронавирусом в столице Заполярья уже в 1,7 раза превысило число инфицированных в Белокаменке, которая еще три месяца назад считалась одним из крупнейших очагов в России и даже удостоилась сравнения с китайским Уханем.

Тем не менее, эпидемию там практически удалось погасить. Новые случаи коронавирусной инфекции на стройке выявляют довольно редко – раз в 10 -14 дней. Напомним: последний раз оперативный штаб Мурманской области сообщал о двух новых заболевших COVID-19 9 июля. С тех пор прошло десять дней…

Согласно сводке регионального оперштаба за 21 июля, на масштабной стройке в Белокаменке подтвердили еще два новых случая. В итоге общее число инфицированных на объекте на западном берегу Кольского залива достигло 2297 рабочих.

Всего же в Мурманской области коронавирус подхватило 8616 человек. Из них выздоровел 4471 пациент и 55 умерли.

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