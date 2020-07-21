2020-07-21T11:54:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В правительстве Мурманской области прокомментировали рост числа заболевших в Североморске

Столица Северного флота - лидер по новым заболевшим коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВА
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Вспышку коронавируса в Североморске объяснили домашними контактами.Вспышку коронавируса в Североморске объяснили домашними контактами.Фото: Олег ФИЛОНОК
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Сначала Белокаменка была лидером по числу заболевших коронавирусом из-за вспышки на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений. Сейчас же пальму первенства взял Мурманск, который еще недавно также был первым по числу новых случаев за сутки.

Но 21 июля ситуация изменилась. По данным оперативного штаба, больше всего зараженных выявили в Североморске 85 человек (всего 659 заболевших). Для сравнения, в областном центре - 66 новых случаев и всего 4082 заболевших, в Мончегорске - 9 и 371 соответственно.

В правительстве Мурманской области прокомментировали ситуацию с флотской столицей.

- В Североморске нет очага новой коронавирусной инфекции, все случаи коронавируса выявлены по семейным контактам, - уточнили в оперативном штабе.

Напомним: в воскресенье 26 июля, в Североморске должен состояться парада Военно-Морского флота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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