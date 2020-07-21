Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 21 июля 2020 года составило 55 человек

21 Июль 2020 2020-07-21T10:56:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 21 июля 2020 года

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В Мурманской области неумолимо растет число жертв коронавируса. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, умерших от новой коронавирусной инфекции уже 55 человек.

За последние сутки число погибших с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось на три человека, а количество зараженных - на 172 человека. Лидеры по новым случаям - Мурманск (+66, всего 4082) и Североморск (+85, всего 659). Следом идут Мончегорск (+9, всего 371) и Кольский район (+5, всего 327).

Общее число заболевших в регионе по данным на 21 июля составляет 8616 человек, выздоровели 4471. С момента начала пандемии провели 199 765 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, состоявшемся 20 июля, министр здравоохранения Дмитрий Панычев сообщил, что из 84 тяжелых пациентов 19 подключены к ИВЛ.

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