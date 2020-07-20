Заместитель главы администрации Мурманска находится в больнице с коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T14:48:50+03:00

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Коронавирусом в Мурманске заражается все больше человек. Причем подцепить болезнь можно везде, не важно, кем ты работаешь.

В администрации Мурманска сотрудники регулярно проходят тестирование на COVID-19. И во время таких проверок, увы, выявляются заболевшие.

8 июля стало известно, что с коронавирусом и двусторонней пневмонией госпитализировали главу администрации Евгения Никору. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.

- Чувствую себя хорошо, - рассказал Евгений Викторович "КП".

Также он уточнил, что коронавирус диагностировали еще и у его заместителя Виталия Розыскула. Он тоже госпитализирован, но в другую больницу. Больше заболевших новой коронавирусной инфекцией в администрации города-героя нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU