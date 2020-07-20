Заместитель главы администрации Мурманска находится в больнице с коронавирусом
Коронавирусом в Мурманске заражается все больше человек. Причем подцепить болезнь можно везде, не важно, кем ты работаешь.
В администрации Мурманска сотрудники регулярно проходят тестирование на COVID-19. И во время таких проверок, увы, выявляются заболевшие.
8 июля стало известно, что с коронавирусом и двусторонней пневмонией госпитализировали главу администрации Евгения Никору. Его состояние врачи оценили как средней тяжести.
- Чувствую себя хорошо, - рассказал Евгений Викторович "КП".
Также он уточнил, что коронавирус диагностировали еще и у его заместителя Виталия Розыскула. Он тоже госпитализирован, но в другую больницу. Больше заболевших новой коронавирусной инфекцией в администрации города-героя нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 4 тысячи человек. На 20 июля 2020 года число заболевших в Мурманске составляет 4016 человек (Подробности)
Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 июля 2020 года: кому в Мурманской области назначают тест на коронавирус. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 июля 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»