На День ВМФ подлодки Северного флота покажут погружение и всплытие
26 июля будет отмечаться ДеньВМФ. Для Заполярья, сердца Северного флота, этот праздник особенный. Поэтому даже в пандемию коронавируса во флотской столице будет торжество.
В части Кольского залива Североморска пойдет военно-спортивный праздник. Его украшением станет новейший ракетный крейсер "Князь Владимир" впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Заполярье, а также атомная подводная лодка "Псков" и большая дизель-электрическая подводная лодка "Калуга".
- Эпизод развертывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач будет показан после траления фарватера корабельной тральной группой. Экипажи подводных лодок «Калуга» и «Псков» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду из надводного положения. Через некоторое время экипажи подводных лодок отработают элемент всплытия, - рассказали в пресс-службе Северного флота.
По данным Миноброны, в парадном строю североморцы и гости города увидят 14 кораблей и судов, 28 кораблей и судов будут участковать в военно-спортивном празднике, 2 вертолета, 25 единиц техники, почти 3 тысячи военнослужащих. Генеральная репетиция состоится 24 июля.
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