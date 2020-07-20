В Мурманске искали родителей потерявшейся девочки
Теплая погода, редкая для Заполярья, стоит в Мурманской области уже который день. И так и манит северян на улицу. Только вот на свежем воздухе не надо терять голову и быть внимательными. Особенно это касается взрослых, которые гуляют с детьми.
18 июля в мурманских пабликах в "ВКонтакте" появилась информация, что в Октябрьском округе города потерялась девочка.
- Может, кто узнает девочку в голубой футболке. Нашлась на проезжей части на Радищева. Отправлена в полицию, - пишет автор поста.
К счастью, история быстро получила счастливое разрешение.
- Нам поступило сообщение о потерявшемся ребенке. Но прежде чем наши сотрудники прибыли на место, удалось найти маму девочки. Она уже искала ребенка, но в одной части улицы, а девочка была в другой, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
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