Октябрьский округ Мурманска переходит на новую схему обращения с ТКО

20 Июль 2020 2020-07-20T08:51:34+03:00

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Мусорная “реформа” в Мурманске началась в июне, когда региональный оператор “Управление отходами” отказался от услуг мусоровывозящей компании “ОРКО-инвест”, на которую поступало много жалоб.

Сначала функции компании прекратились в Первомайском округе столицы Заполярья, из-за чего даже прошла забастовка водителей мусоровозов. Теперь же на новую схему переходит Октябрьский округ.

- Правительство Мурманской области точно не будет вовлечено в сутевые споры хозяйствующих субъектов. В случае нарушения законодательства такие вопросы должны решаться сторонами в суде. Для нас важно, чтобы не пострадали качество оказания услуги по вывозу ТКО и социальная стабильность. Совершенно очевидно, что квалифицированные специалисты, которые в этой ситуации лишаются работы в одной организации, должны иметь возможность продолжать делать то, что они умеют, в другом месте, - отметил вице-губернатора Юрий Сердечкин на встрече, посвященной этой ситуации.

Многие сотрудники “ОРКО-инвест” были уволены, однако им предложили перейти на работу в “Управление отходами”. На это согласились 2 водителя мусоровоза из 23, лишившихся работы. В министерстве труда и социального развития Мурманской области отметили, что готовы помочь работникам.

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