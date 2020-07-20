Погода в Мурманске и области 20 июля 2020 года: очень жарко, до +28

20 Июль 2020 2020-07-20T08:30:08+03:00

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В последние дни июль оправдывает звание самого жаркого месяца в году для Мурманской области. Что не день, то тепло.

Понедельник, 20 июля, готовится если не рекорды по жаре ставить, то уж точно испытать северян.

- Переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +23+28°, рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

По данным паблика “Погода в Мурманске”, днем 20 июля в Мурманске будет от +24 до +27 градусов.

19 июля максимум, до которого прогрелся воздух, составил 26,3 градуса. Северянам напоминают, что 18 июля 2018 года в третий раз за историю города-героя воздух прогрелся до +32.

- Из-за такой жары к 20 июля температура воды в реке Кола достигла +24 - чем не Черное море?. +32 в Мурманске было всего трижды: 30 июля 1960 года +32.4 и 9 июля 1972 года +32.9. Прошлогодние +32.2 18 июля стали третьим результатом города в истории, - напоминает “Погода в Мурманске”.

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