Погода в Мурманске и области 20 июля 2020 года: очень жарко, до +28
В последние дни июль оправдывает звание самого жаркого месяца в году для Мурманской области. Что не день, то тепло.
Понедельник, 20 июля, готовится если не рекорды по жаре ставить, то уж точно испытать северян.
- Переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +23+28°, рассказали в гидрометцентре Мурманской области.
По данным паблика “Погода в Мурманске”, днем 20 июля в Мурманске будет от +24 до +27 градусов.
19 июля максимум, до которого прогрелся воздух, составил 26,3 градуса. Северянам напоминают, что 18 июля 2018 года в третий раз за историю города-героя воздух прогрелся до +32.
- Из-за такой жары к 20 июля температура воды в реке Кола достигла +24 - чем не Черное море?. +32 в Мурманске было всего трижды: 30 июля 1960 года +32.4 и 9 июля 1972 года +32.9. Прошлогодние +32.2 18 июля стали третьим результатом города в истории, - напоминает “Погода в Мурманске”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Накормили орехами и сухофруктами»: как в Ловозерских тундрах спасли истощенного пса. У изможденного животного даже не было сил обрадоваться попавшимся на пути туристам (Подробности)
«Арктика окрыляет»: вышел уникальный путеводитель по орнитологическим маршрутам Мурманской области и Норвегии. Книга будет интересна любителям птиц, северных путешествий и поможет развить экотуризм в регионе (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU