В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и вокзал
Этой зимой несколько десятков раз из-за анонимных сообщений эвакуировали больницы, детские сады, здания суда, правительства. Часто злоумышленники заявляли, что угроза взрыва есть на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Мурманск".
Весной было затишье, но вот в разгар лета ситуация повторяется. Как стало известно "КП", из-за анонимных сообщений днем 19 июля эвакуировали вокзал и воздушную гавань. На место сразу прибыли экстренные службы, которые проверили все помещения на наличие подозрительных предметов и взрывчатых веществ.
На данный момент информации о том, что было найдено что-то, представляющее угрозу для жизни людей, нет.
Напомним: в середине июня на территории "Мурманэнергосбыта" случился пожар, и взорвались несколько баллонов с газом. В происшествии никто не пострадал.
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