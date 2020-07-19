2020-07-19T19:20:07+03:00
Происшествия

В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и вокзал

Неизвестные сообщили о заминировании
Мария ПАШЕНКОВА
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Аэропорт "Мурманск" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Фото: Елена КОВАЛЕНКОАэропорт "Мурманск" эвакуировали из-за угрозы взрыва. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Этой зимой несколько десятков раз из-за анонимных сообщений эвакуировали больницы, детские сады, здания суда, правительства. Часто злоумышленники заявляли, что угроза взрыва есть на железнодорожном вокзале и в аэропорту "Мурманск".

Весной было затишье, но вот в разгар лета ситуация повторяется. Как стало известно "КП", из-за анонимных сообщений днем 19 июля эвакуировали вокзал и воздушную гавань. На место сразу прибыли экстренные службы, которые проверили все помещения на наличие подозрительных предметов и взрывчатых веществ.

На данный момент информации о том, что было найдено что-то, представляющее угрозу для жизни людей, нет.

Напомним: в середине июня на территории "Мурманэнергосбыта" случился пожар, и взорвались несколько баллонов с газом. В происшествии никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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