В Мурманске пьяная женщина вызвала полицейских на огнестрельное ранение, которого не было
Злоупотребление алкоголя до добра не доводит. Часто разные глупости делают именно под градусов.
Так и вечером 18 июля в полицию позвонила жительница Мурманска, которая сказала, что в гаражах рядом с домом №8 на улице Свердлова истекает кровью мужчина, у него огнестрельное ранение. На место сразу направился наряд, однако...
- Сотрудники полиции прибыли на указанный в сообщении адрес, на месте никого не обнаружили. Сообщений из травмпункта не поступало. Установлена звонившая, ей оказалась женщина в состоянии опьянения. Каких-либо внятных объяснений о мотивах и целях своего звонка она дать не смогла, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Напомним: за шутки можно получить протокол об административном правонарушении или даже даже уголовное дело.Так, житель Мурманской области в Карелии решил обмануть и сказал, что у него коронавирус.
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