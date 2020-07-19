В Мурманске пьяная женщина вызвала полицейских на огнестрельное ранение, которого не было

19 Июль 2020 2020-07-19T13:33:04+03:00

Женщина не смогла сказать, зачем выдумала огнестрельное ранение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Северянка позвонила в полицию и сообщила, что умирает мужчина

Изменить размер текста: A A

Злоупотребление алкоголя до добра не доводит. Часто разные глупости делают именно под градусов.

Так и вечером 18 июля в полицию позвонила жительница Мурманска, которая сказала, что в гаражах рядом с домом №8 на улице Свердлова истекает кровью мужчина, у него огнестрельное ранение. На место сразу направился наряд, однако...

- Сотрудники полиции прибыли на указанный в сообщении адрес, на месте никого не обнаружили. Сообщений из травмпункта не поступало. Установлена звонившая, ей оказалась женщина в состоянии опьянения. Каких-либо внятных объяснений о мотивах и целях своего звонка она дать не смогла, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: за шутки можно получить протокол об административном правонарушении или даже даже уголовное дело.Так, житель Мурманской области в Карелии решил обмануть и сказал, что у него коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время стрельбы на юго-западе Москвы пострадал бывший председатель комитета промышленного развития Мурманской области. Он услышал звуки выстрелов, позвонил в полицию и пошел встречать стражей порядка (Подробности)

27-летний житель Мурманска получил за гаражами пулю в шею. В молодого человека выстрелили из травматического пистолета (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU