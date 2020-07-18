Рыбак из Кандалакшского района и его 12-летний сын потерялись на Ковдозере

18 Июль 2020 2020-07-18T12:06:54+03:00

Приключения закончились для рыбака и его 12-летнего сына благополучно. Фото: МЧС по Мурманской области

В моторе их надувной лодки закончилось топливо, зато был запас продуктов и заряженный телефон

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На улице стоит чудесная, не по северному теплая погода, и, конечно, северяне устремились на лоно природы, чтобы насладиться летом и солнцем. Правда, порой такой отдых заканчивается настоящими приключениями под стать знаменитому Робинзону.

- Рыбак из Кандалакшского района и его 12-летний сын отправились поудить рыбу на Ковдозере. На водоем они вышли на резиновой лодке с мотором и вскоре потеряли ориентир. Кроме того, в моторе стало заканчиваться топливо. Выручило потерявшихся то, что с собой имелся достаточный запас продуктов и телефон, с помощью которого они смогли связаться с экстренными службами, - рассказывают подробности этой истории в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Как только поступил сигнал на помощь терпящим бедствие выдвинулись спасатели из Кандалакши, а из Зеленоборского - личный состав инспекторского участка госинспекции по маломерным судам. Рыбаков нашли и сопроводили к месту базирования. Медицинская помощь им не потребовалась.

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