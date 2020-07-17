Поезд Мурманск-Адлер: расписание, цены

17 Июль 2020 2020-07-17T18:18:36+03:00

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Добраться из Заполярья по железной дороге в южные города нашей страны снова стало возможно.Так, начнет курсировать поезд №225 из Мурманска в Адлер, движение которого было на время приостановлено из-за коронавируса и ремонта на участке железной дороги на перегоне в Подмосковье. Отправится в путешествие до Черного моря можно уже с 20 июля. Время паковать чемоданы!

- Стоимость плацкартного билета - от 4,9 тысяч рублей. Купейный билет - от 7,2 тысяч рублей. СВ - от 19,1 тысяч. Поезд отправляется из Мурманска в 14.10 и прибывает в Адлер в 20.03. Время в пути займет трое суток и 6 часов, - отмечают на официальном сайте "РЖД".

Поезд будет курсировать с конца июля по конец сентября. Пассажирские составы из Мурманска в Адлер не будут ходить, начиная с 29 сентября.

Напомним: поезд Мурманск-Анапа возобновляет движение. Пассажирские составы будут отправляться из областного центра, расписание, цены.

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