2020-07-17T17:02:16+03:00
Общество

Организации Мурманской области задолжали своим работникам 53 миллиона рублей по зарплате

Большинство компаний-должников специализируются на добыче полезных ископаемых
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Самые крупные должники - в Североморске, Ковдорском районе и ЗАТО Александровск.Самые крупные должники - в Североморске, Ковдорском районе и ЗАТО Александровск.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мурманскстат подсчитал, какие организации Мурманской области больше всех задолжали своим работникам по зарплате.

- На 1 июля этого года суммарная просроченная задолженность предприятий Заполярья по заработной плате составила 53,1 миллиона рублей. По сравнению с уровнем на 1 июня долг уменьшился на 20 миллионов рублей. Вся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств хозяйствующих субъектов. Наибольшая сумма отмечена в организациях, расположенных в Североморске, Ковдорском районе и ЗАТО Александровск, - сообщили в Мурманскстате.

Численность работников, перед которыми имелась задолженность, составила 913 человек, в том числе в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, в строительстве – 134, на транспорте – 128, обрабатывающих производствах – 34 человека. В среднем одному работнику компаний-должников не выплачено 58,1 тысяч рублей зарплаты.

Напомним: Мурманскстат подсчитал, сколько получают работники сферы рыболовства. У сотрудников рыбной отрасли - одна из самых высоких зарплат в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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