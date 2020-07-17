Фотограф из Мурманска рассказывает о своей борьбе с раком

17 Июль 2020 2020-07-17T15:40:22+03:00

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"Комсомолка" часто пишет про юных северян, которым нужна помощь в сборе денег на лечение от страшных болезней. Но и взрослым нужна помощь, хоть материальная, хоть моральная.

Фотограф из Мурманска Евгений Молчановский в пику своей фамилии честно рассказывает о своей борьбе с онкологией: 41-летнему мужчине поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз".

Евгений завел паблик в "ВКонтакте" с названием "Мой решающий момент", где рассказывает о своей жизни, как появились первые звоночки тяжелой болезни и что происходит с ним сейчас.

- 3 сентября 2018 года меня отправили в отделение гематологии в Мурманскую областную клиническую больницу. Был теплый солнечный день... Осмотр проводил врач-гематолог мужчина. «Возьмем все анализы, все выясним», - сказал он. На следующий день был анализ крови, как сейчас помню, 6 или даже 8 цветных пробирок крови и не известный тогда еще для меня и страшный анализ костного мозга, стернальная пункция. Я был в ожидании, весь как на иголках. И вот, 7 числа, зашел ко мне врач и сказал: "Анализ крови у тебя плохой, и анализ костного мозга тоже...У тебя фолликулярная лимфома 4 стадия. Это онкологическое заболевание.Он ушел. Я не смог сдержать слез, - пишет Евгений Молчановский.

Его история может поддержать других заболевших, ведь северянин борется, как бы тяжело не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU