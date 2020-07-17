2020-07-17T15:40:22+03:00
Общество

Фотограф из Мурманска рассказывает о своей борьбе с раком

Евгений Молчановский ведет паблик "Мой решающий момент"
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Фотограф из Мурманска Евгений Молчановский борется с онкологией.Фотограф из Мурманска Евгений Молчановский борется с онкологией.
Изменить размер текста:

"Комсомолка" часто пишет про юных северян, которым нужна помощь в сборе денег на лечение от страшных болезней. Но и взрослым нужна помощь, хоть материальная, хоть моральная.

Фотограф из Мурманска Евгений Молчановский в пику своей фамилии честно рассказывает о своей борьбе с онкологией: 41-летнему мужчине поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз".

Евгений завел паблик в "ВКонтакте" с названием "Мой решающий момент", где рассказывает о своей жизни, как появились первые звоночки тяжелой болезни и что происходит с ним сейчас.

- 3 сентября 2018 года меня отправили в отделение гематологии в Мурманскую областную клиническую больницу. Был теплый солнечный день... Осмотр проводил врач-гематолог мужчина. «Возьмем все анализы, все выясним», - сказал он. На следующий день был анализ крови, как сейчас помню, 6 или даже 8 цветных пробирок крови и не известный тогда еще для меня и страшный анализ костного мозга, стернальная пункция. Я был в ожидании, весь как на иголках. И вот, 7 числа, зашел ко мне врач и сказал: "Анализ крови у тебя плохой, и анализ костного мозга тоже...У тебя фолликулярная лимфома 4 стадия. Это онкологическое заболевание.Он ушел. Я не смог сдержать слез, - пишет Евгений Молчановский.

Его история может поддержать других заболевших, ведь северянин борется, как бы тяжело не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области стали чаще умирать жители трудоспособного возраста. Основная причина смерти тех, кому еще далеко до пенсии, это болезни системы кровообращения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поезд Мурманск-Адлер: расписание, цены
ДТП с четырьмя пострадавшими под Снежногорском: водитель "ВАЗа" вылетел в дороги
Организации Мурманской области задолжали своим работникам 53 миллиона рублей по зарплате
Фотограф из Мурманска рассказывает о своей борьбе с раком
В Мурманской области собирают белые грибы
19-летний мошенник из Мурманска пытался спрятаться от росгвардейцев в лесу
В Мурманской области пройдет поэтический слэм
Министр здравоохранения Мурманской области рассказал, хватает ли коек для больных коронавирусом в регионе
Мурманские управляющие компании "Севжилстрой" и "Севжилтрест" лишились лицензии
Погода в Мурманске на 18,19 июля 2020 года: на выходных в Мурманской области будет до +25 градусов
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: социальные учреждения перевели на вахтовый метод работы
Житель Полярных Зорь метал ножи в мать и полицейских
Управление дорожного хозяйства организовало нелегальную свалку в Мурманске
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Териберка на ночь осталась без света
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Низкий поклон врачам"
В Мурманске в гараже нашли мертвым пропавшего 66-летнего мужчины
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 17 июля 2020 года составило 44 человека
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему в регионе не используются трекеры для наблюдения за больными с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе зафиксировали максимальный уровень заражения
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: "Бесплатные лекарства для больных ОРВИ - беспрецедентная мера"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в неделю проводится около 6 тысяч тестов для медработников
Губернатор Мурманской области пояснил, почему число заболевших коронавирусом большое, но мы вышли на плато
Губернатор Мурманской области: «Мне тоже интересно, зачем поликлинике понадобились iPhone11 PRO Max»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: почему в регионе не тестируют на иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом