В Мурманской области собирают белые грибы
Уже в конце мая - начале июня в Мурманской области начинают находить первые грибы. В этом году лето выдалось теплым и дождливым, поэтому в первый же его месяц северяне стали делиться находками: то в Кандалакше грибок вырастет, то на Семеновском озере найдут.
Но если раньше были подосиновики да обабки, то теперь, как говорится, ставки выросли.
- Сезон открыт. Сегодня утром ведерко красноголовых и два белых, - написала Фидан Алева в группе "Подслушано в Оленегорске".
Северяне сообщают, что, конечно, грибов сейчас не так много, как, например, к концу августа или в сентябре, но если знать места, можно вернуться домой с хорошим урожаем.
Ранее "Комсомолка" писала, что этим летом нам обещают много грибов и ягод. Главное чтобы тепло и дожди не ушли.
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