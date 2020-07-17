В Мурманской области пройдет поэтический слэм

17 Июль 2020 2020-07-17T15:02:57+03:00

Жюри будет оценивать не только качество текста, но и манеру его подачи

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Поэта отличает не только что он пишет и как, но и как подает свои произведения. Манера чтения многих авторов более чем узнаваемая, взять хотя бы Маяковского, Есенина или Цветаеву.

В Мурманской области будут оценивать и содержание стихотворений, и манеру их подачи: 18 июля в 19.00 в регионе пройдет уже второй поэтический слэм. Правда, если первый был очным, то участники второго встретятся на Zoom-платформе. Коронавирус, как ни крути.

К участию в творческой битве приглашаются любители поэзии любого возраста. В ходе состязания могут звучать не только заготовленные заранее авторские произведения, возможна также импровизация. При этом произведения не должны противоречить законам Российской Федерации, содержать нецензурную лексику и признаки экстремизма, - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Сегодня еще можно успеть подать заявку на участие. Присылайте ФИО участника, контактные данные и поэтическую подборку из двух-трех произведений, принимаются по адресам электронной почты ilgrad@yandex.ru и visota123@mail.ru.

А зрители смогут посмотреть поэтический слэм.

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