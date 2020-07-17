Министр здравоохранения Мурманской области рассказал, хватает ли коек для больных коронавирусом в регионе

17 Июль 2020 2020-07-17T14:45:06+03:00

Дмитрий Панычев прокомметировал информацию, что мест для ковидных больных не хватает

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По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, 3603 человека в регионе находятся на лечении. Часть выздоравливают дома - пациентов с легкой формой течения болезни и бессимптомные осталяют под амбулаторным наблюдением.

Но таких меньшинство, остальных госпитализируют. И ходят слухи, что мест в больницах не хватает. В минздраве Мурманской области сообщили, что это не так.

- Мы каждый день вручную решаем вопросы госпитализации, дефицита ковидных коек нет, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Например, из 140 новых коек, развернутых при Мурманской областной больнице, сейчас заняты только 18.

К слову, в Мурмашах стоит мобильный резерный госпиталь, который ввели в эксплуатацию еще в начале июня, но пациентов он не принимает. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пояснил, что пока необходимости в нем нет, так как сюда привозить больных будут только если закончатся места в больницах.

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