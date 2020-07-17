Погода в Мурманске на 18,19 июля 2020 года: на выходных в Мурманской области будет до +25 градусов

17 Июль 2020 2020-07-17T13:46:05+03:00

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К счастью, по-настоящему летняя погода все еще не покидает Мурманскую область. На выходных станет еще теплее, однако и без дождя не обойдется. Но и в этом есть плюс - грибов в лесу станет больше. К слову, уже вполне можно идти на "тихую охоту" - благодаря теплому лету обещают хороший урожай.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии малоподвижного циклона с центром в Норвежском море. 18 июля в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, местами до +15, днем +20+25 градусов. 19 июля температура воздуха существенно не изменится, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

Напомним: почему в Мурманской области нельзя убивать гадюк. Мы узнали, какой штраф грозит за убийство единственной ядовитой змеи в Заполярье.

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ИСТОЧНИК KP.RU