Погода в Мурманске на 18,19 июля 2020 года: на выходных в Мурманской области будет до +25 градусов
К счастью, по-настоящему летняя погода все еще не покидает Мурманскую область. На выходных станет еще теплее, однако и без дождя не обойдется. Но и в этом есть плюс - грибов в лесу станет больше. К слову, уже вполне можно идти на "тихую охоту" - благодаря теплому лету обещают хороший урожай.
- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии малоподвижного циклона с центром в Норвежском море. 18 июля в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, местами до +15, днем +20+25 градусов. 19 июля температура воздуха существенно не изменится, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.
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