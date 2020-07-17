2020-07-17T17:32:17+03:00
Общество

Мурманские управляющие компании "Севжилстрой" и "Севжилтрест" лишились лицензии

Причиной аннулирования стала задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: gzhi.gov-murman.ruРешение суда еще не вступило в законную силу. Фото: gzhi.gov-murman.ru
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16 июля Арбитражный суд Мурманской области принял решение об аннулировании лицензий по управлению многоквартирными домами у ООО «Севжилстрой» и ООО «Севжилтрест».

Причиной отзыва лицензии стал долг перед ресурсоснабжающими организациями, который "управляшки" уже как год не собирались погашать. А это - грубое нарушение лицензионных требований. Поэтому, в соответствии с частью 5.2 статьи 198 Жилищного Кодекса РФ, госжилиспеция Мурманской области исключила из управления компаний 93 многоквартирных дома.

Так как площадь помещений исключенных домов превышает более 15% от общей площади помещений в многоквартирных домах, лицензионная комиссия Мурманской области решила обратиться в суд для аннулирования лицензии у «Севжилстрой» и «Севжилтрест», - сообщили в госжилинспекции Мурманской области.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним: бойлеры в многоквартирных домах Мурманской области будут менять за счет бюджета. Также с жителей региона снимут необходимость ремонтировать общедомовые водонагреватели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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