Управление дорожного хозяйства организовало нелегальную свалку в Мурманске

17 Июль 2020 2020-07-17T13:05:44+03:00

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Мурманская природоохранная прокуратура заинтересовалась незаконной свалкой, которая образовалась на земельном участке улицы Домостроительной. Этот участок был предоставлен «Управлению дорожного хозяйства» как место временного складирования снега. Сейчас сугробов в заполярной столице, конечно, нет, зато в этой точке появился нелегальный мусоросборник.

- На земле складируются отходы производства и потребления. Так, на почву сброшены старая пластиковая тара, грунт, песок, древесина, растительные остатки, бумага, картон, полиэтилен, стекло, текстиль, автопокрышки, - сообщили в мурманской природоохранной прокуратуре. - По выявленными нарушениям законодательства в отношении должностного лица учреждения возбуждено дело по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, утилизации или обезвреживании отходов", которое направлено в минприроды Мурманской области для рассмотрения по существу.

Чтобы свалка была ликвидирована, в адрес руководителя «Управления дорожного хозяйства» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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