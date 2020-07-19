2020-07-17T12:29:40+03:00
Общество

Команда из Мурманска "Для вас" сыграет в 1/4 Премьер-Лиги КВН

Игра пройдет 1 августа в Москве
Ника СВЕТЛОВА
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1 августа в Москве команда "Для Вас" сыграет в 1/4 Премьер-лиги. Фото: vk.com/kvn511 августа в Москве команда "Для Вас" сыграет в 1/4 Премьер-лиги. Фото: vk.com/kvn51
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Из-за коронавируса съемки многих фильмов, сериалов и телепередач были приостановлены, а то и вовсе заморожены на неопределенный срок.

Весной наши веселые и находчивые, которые смогли пробиться в лиги КВН разного уровня, должны были играть и, хотелось бы думать, выигрывать. Но пандемия перемешала все карты.

Хотя сейчас число новых заболевших по стране стало меньше, чем в некоторые дни апреля и мая, поэтому продюсеры снова запускают проекты. В том числе готовится вернуться в телевизор КВН.

- 1 августа в Москве команда "Для Вас" сыграет в 1/4 Премьер-лиги, - рассказали в Мурманской Лиге КВН.

Напомним: ранее мы писали, что Сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" сыграет 1/4 в Высшей Лиги. Игра состоится 9 августа в Крыму. Для команды это уже второй сезон в Высшей Лиге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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