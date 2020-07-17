Житель Полярных Зорь метал ножи в мать и полицейских

17 Июль 2020 2020-07-17T13:16:05+03:00

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Житель Полярных Зорь решил "поиграть в дартс", вот только вместо дротиков у него были ножи, а вместо мишени - люди. За такое развлечение 43-летнего мужчину ждал не приз и медаль, а суд.

Утром 28 февраля этого года в квартире на улице Ломоносова разгорелся конфликт между северянином и его матерью. Решив запугать женщину, тот схватился за нож и начал угрожать убийством. Родственница скрылась в одной из комнат, а мужчина метнул нож в дверь. В итоге, дочь женщины вызвала полицию. Это злоумышленника разозлило еще больше - он стал размахивать ножом перед стражами порядка и угрожать, после чего бросил в них нож. Один из сотрудников успел закрыть дверь комнаты и нож, к счастью, угодил в дверь.

- Мужчину задержали и завели на него дела по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, в отношении представителя власти" и части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством". Сейчас северянину, который признал свою вину, вынесли обвинительный приговор. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев в колонии поселении, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU