Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Низкий поклон врачам"
В Мурманской области медицинские работники работают сейчас без выходных и иногда отпусков. Все потому, что из-за пандемии коронавируса нагрузка на людей в белых халатах выросла в разы: больных стало больше, течение многих болезней тяжелее, а кадров в некоторых медучреждениях не хватает.
Находящихся на передовой поддерживают, как могут: от правительства идут стимулирующие выплаты, на зданиях рисуют граффити со словами благодарности.
- Низкий поклон и тем, кто лечит больных с коронавирусом, и тем, кто амбулаторно проводит патронирование больных с COVID-19, и с ОРВИ, - поблагодарил медицинских работников на онлайн-брифинге 16 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним: в регионе стали чаще тестировать работников больниц, поликлиник и т.д., так как все чаще они заражаются коронавирусом. В Заполярье умерла медсестра областной больницы - у женщины был COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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