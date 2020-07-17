2020-07-17T12:04:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Низкий поклон врачам"

Глава региона поблагодарил медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис поблагодарил медработников за их труд. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис поблагодарил медработников за их труд. Фото: правительство Мурманской области
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В Мурманской области медицинские работники работают сейчас без выходных и иногда отпусков. Все потому, что из-за пандемии коронавируса нагрузка на людей в белых халатах выросла в разы: больных стало больше, течение многих болезней тяжелее, а кадров в некоторых медучреждениях не хватает.

Находящихся на передовой поддерживают, как могут: от правительства идут стимулирующие выплаты, на зданиях рисуют граффити со словами благодарности.

- Низкий поклон и тем, кто лечит больных с коронавирусом, и тем, кто амбулаторно проводит патронирование больных с COVID-19, и с ОРВИ, - поблагодарил медицинских работников на онлайн-брифинге 16 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в регионе стали чаще тестировать работников больниц, поликлиник и т.д., так как все чаще они заражаются коронавирусом. В Заполярье умерла медсестра областной больницы - у женщины был COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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