2020-07-17T10:52:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 17 июля 2020 года составило 44 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 17 июля 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области из-за коронавируса умерли уже 44 человека.В Мурманской области из-за коронавируса умерли уже 44 человека.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Мурманской области, увы, снова нет паузы для роста числа умерших от коронавируса. 17 июля оперативный штаб при правительстве региона вновь сообщил, что число жертв выросло.

Если еще 16 числа в Мурманской области от COVID-19 умерли 42 человека, то за последние сутки число жертв выросло до 44.

Еще в прошлую пятницу, 10 июля, погибших было 26. Получается, что за неделю число жертв выросло едва ли не в 2 раза. Статистика такова: 11 июля - 2 новые смерти, 12 июля - 1, 13 июля - 3, 14 июля - 3, 15 июля - 4, 16 июля - 3.

Всего по данным на 17 июля, в Мурманской области коронавирусом заболели 7943 человек, 4296 выздоровели. За последние сутки зафиксировали 163 новых случая. 16 июля министр здравоохранения Дмитрий Панычев рассказал, что 18 человек находятся на ИВЛ.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в регионе вышли на плато по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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