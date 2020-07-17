2020-07-17T10:16:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему в регионе не используются трекеры для наблюдения за больными с коронавирусом

Система мониторинга нужна для того, чтобы отслеживать соблюдение режима теми, кто лечится дома
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Больных с коронавирусом, которые нарушают домашний режим, или госпитализируют, или наденут на них трекер-браслеты.Больных с коронавирусом, которые нарушают домашний режим, или госпитализируют, или наденут на них трекер-браслеты.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Мурманской области в борьбе с коронавирусом разработали и план "А", и план "Б", и даже план "С".

Не удивительно, что у северян возникают вопросы. Например, мобильный госпиталь в Мурмашах сдали еще в начале июне, но ни одного пациента он так и не принял. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему так вышло. Также министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщил, что тестирование северян на иммунитет к коронавирусу до сих пор не началось.

Еще один пункт из списка "не заработало" - трекер-браслеты, о которых начали говорить еще в апреле, их закупили за счет бюджета, однако ни один не был введен в эксплуатацию.

- Трекеры для мониторинга есть в наличии. В случае, если пациент остается на дому и выявляется, что он нарушает режим, он будет или госпитлизирован, или может остаться дома при дополнительном оборудовании помещения и использовании трекер-браслета. Пока таких случаев не было. При необходимости будем использовать, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавирусыа в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года (Подробности)

За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению. Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Полярных Зорь метал ножи в мать и полицейских
Управление дорожного хозяйства организовало нелегальную свалку в Мурманске
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Териберка на ночь осталась без света
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Низкий поклон врачам"
В Мурманске в гараже нашли мертвым пропавшего 66-летнего мужчины
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 17 июля 2020 года составило 44 человека
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему в регионе не используются трекеры для наблюдения за больными с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе зафиксировали максимальный уровень заражения
Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: "Бесплатные лекарства для больных ОРВИ - беспрецедентная мера"
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в неделю проводится около 6 тысяч тестов для медработников
Губернатор Мурманской области пояснил, почему число заболевших коронавирусом большое, но мы вышли на плато
Губернатор Мурманской области: «Мне тоже интересно, зачем поликлинике понадобились iPhone11 PRO Max»
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: почему в регионе не тестируют на иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом