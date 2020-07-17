Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему в регионе не используются трекеры для наблюдения за больными с коронавирусом

17 Июль 2020 2020-07-17T10:16:53+03:00

Больных с коронавирусом, которые нарушают домашний режим, или госпитализируют, или наденут на них трекер-браслеты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Система мониторинга нужна для того, чтобы отслеживать соблюдение режима теми, кто лечится дома

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В Мурманской области в борьбе с коронавирусом разработали и план "А", и план "Б", и даже план "С".

Не удивительно, что у северян возникают вопросы. Например, мобильный госпиталь в Мурмашах сдали еще в начале июне, но ни одного пациента он так и не принял. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, почему так вышло. Также министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщил, что тестирование северян на иммунитет к коронавирусу до сих пор не началось.

Еще один пункт из списка "не заработало" - трекер-браслеты, о которых начали говорить еще в апреле, их закупили за счет бюджета, однако ни один не был введен в эксплуатацию.

- Трекеры для мониторинга есть в наличии. В случае, если пациент остается на дому и выявляется, что он нарушает режим, он будет или госпитлизирован, или может остаться дома при дополнительном оборудовании помещения и использовании трекер-браслета. Пока таких случаев не было. При необходимости будем использовать, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU