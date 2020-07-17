Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в регионе зафиксировали максимальный уровень заражения

В Мурманской области зафиксировали максимальный уровень заражения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что и говорить, статистика по коронавирусу не радует уже которую неделю. Еще 220 человек, и в Мурманской области общее число зараженных превысит 8 тысяч человек. Число жертв составляет уже 42 человека.

При этом глава региона Андрей Чибис рассказал, что мы вышли на плато по коронавирусу, а глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева отметила, что ждать уменьшения числа больных раньше конца июля не стоит.

- 1 и 2 июля были достигнуты максимальные за весь период распространения коронавируса в Мурманской области показатели заражения: среднее количество людей, которых заражает один человек, составило 1,5. Ранее этот показатель был от 0,8 до 1. Высокий коэффициент распространения повлиял на рост новых случаев, - отметила Лена Лукичева.

Причиной антирекорда, по словам главы Роспотребнадзора, стали жаркие выходные, которые северяне проводили в компаниях на природе, где забывали про средства индивидуальной защиты и социальную дистанцию.

При этом заражение в семейных очагах снизилось, что говорит о том, что северяне стали внимательнее к близким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших от коронавирусыа в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года (Подробности)

За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению. Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru