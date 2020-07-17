Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: "Бесплатные лекарства для больных ОРВИ - беспрецедентная мера"

17 Июль 2020 2020-07-17T09:21:14+03:00

В Мурманской области больным с ОРВИ будут бесплатно выдавать лекарства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 15 июля жители Мурманской области с ОРВИ будут бесплатно получать лекарства

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Мурманская область подала пример другим регионам. С 15 июля жители региона с ОРВИ будут получать бесплатные лекарства. На них из резервного фонда регионального бюджета выделили 11 миллионов рублей.

- Это беспрецедентное решение. Вопрос был подробно изучен экспертами здравоохранения и Роспотребнадзора. Когда человек обращается к врачу с симптомами ОРВИ, у него уже ослаблен иммунитет и риск, что он будет инфицирован коронавирусом через семейный контакт или на улице, очень высок. Наша задача, минимизировать риски, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: за счет бюджета в Заполярье оплачиваются лекарства больным коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Для наблюдения за пациентами на дому в поликлиниках сформированы патронажные бригады.

Также в регионе наращивают объемы тестирования на COVID-19.

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