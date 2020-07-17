Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом в Мурманской области: "Бесплатные лекарства для больных ОРВИ - беспрецедентная мера"
Мурманская область подала пример другим регионам. С 15 июля жители региона с ОРВИ будут получать бесплатные лекарства. На них из резервного фонда регионального бюджета выделили 11 миллионов рублей.
- Это беспрецедентное решение. Вопрос был подробно изучен экспертами здравоохранения и Роспотребнадзора. Когда человек обращается к врачу с симптомами ОРВИ, у него уже ослаблен иммунитет и риск, что он будет инфицирован коронавирусом через семейный контакт или на улице, очень высок. Наша задача, минимизировать риски, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним: за счет бюджета в Заполярье оплачиваются лекарства больным коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Для наблюдения за пациентами на дому в поликлиниках сформированы патронажные бригады.
Также в регионе наращивают объемы тестирования на COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года (Подробности)
За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению. Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»