Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в неделю проводится около 6 тысяч тестов для медработников

17 Июль 2020 2020-07-17T08:31:46+03:00

Медработников в Мурманской области стали чаще тестировать на коронавирус. Фото: Иван МАКЕЕВ

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На последнем брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева сообщила, что в регионе продолжают наращивать объем тестирования на новую опасную инфекцию.

- Так как увеличилась регистрация случаев болезни среди медицинских работников, было принято решение еще увеличить еженедельное тестирование. Сплошное - в каждом медучреждении - проводится в Мурманске и Североморске. Каждую неделю мы проводим около 6 тысяч тестирований в неделю., - пояснила Лена Александровна.

Это тем важнее, что в Мурманской области зафиксирована первая смерть медработника с ковидом.

Помимо этого стали больше тестировать пациентов, которые готовятся к госпитализации, или уже находятся в больницах.

Мурманская область остается в лидерах среди других субъектов страны по числу проверок на коронавирус. Так. сейчас проводится 371 тест на 100 тысяч населения, тогда как средний общероссийский показатель - чуть более 100.

А вот тестирование на иммунитет к COVID-19 в регионе пока не началось.

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