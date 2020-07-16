Губернатор Мурманской области пояснил, почему число заболевших коронавирусом большое, но мы вышли на плато

16 Июль 2020 2020-07-16T18:41:40+03:00

Андрей Чибис: "До победы над коронавирусом еще долго"

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На брифинге 16 июля губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе вышли на плато по коронавирусу. Хотя простым северянам не очень просто понять, как это происходит, ведь каждый день сообщается о новых погибших от COVID-19, а число новых заболевших не менее 170.

- Плато - это не победа над коронавирусом, это стабилизация – ровная картинка каждый день, - уточнил глава региона.

Иными словами, у нас нет взрыва по числу заболевших, например, сегодня 187 человек, завтра уже 250 послезавтра – 400. По последним данным оперативного штаба, у нас 183 новых случая за сутки, 7780 заболевших в целом, 42 летальных случая.

Глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева уточнила, что ждать улучшения ситуации и уменьшения числа заболевших раньше чем через 2-2,5 недели не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU