2020-07-16T18:19:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области: «В Мурманске умерла медсестра областной больницы, которая работала с ковидными больными»

Женщина заболела коронавирусом
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурмаснкой области - первый медработник, погибший от коронавируса.В Мурмаснкой области - первый медработник, погибший от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мурманской области появилась первая жертва коронавируса в белом халате.

- Медсестра Мурманской областной больницы работала в реанимации, контактировала с больными коронавирусом. У нее диагностировали коронавирус, после она умерла. Сейчас проводится в установленном порядке расследование. Данные переданы в ФСС и Роспотребнадзор, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Также проходила информация, что медработников, погибших от коронавируса, два. Но в региональном минздраве это не подтвердили: сотрудники поликлиники №1 Мурманска умер на дому. По требованию правоохранительных органов была проведена судмедэкспертиза, которая показала, что причиной смерти стал не COVID-19, а болезнь сердечно-сосудистой системы.

Напомим: всего в Мурманской области 42 умерших от коронавируса, 7780 заболевших., 4238 уже вылечились. За последние сутки диагноз поставили 183 людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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