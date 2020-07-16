16-летние жительницы Мурманска на скутере устроили ДТП с автофургоном в Псковской области

16 Июль 2020 2020-07-16T16:30:14+03:00

Скутер не выдержал столкновения с автофургоном. Фото: luki.ru

Оба подростка – в больнице

Изменить размер текста: A A

В разгаре летние каникулы, а значит, водителям нужно быть предельно внимательными, чтобы не сбить на дороге беспечных школьников. 60-летний водитель фургона в Порховском районе Псковской области, увы, не успел среагировать.

Необычная авария произошла в 16.20 15 июля на 26 километре дороги Нестрино – Остров в Порховском районе.

- За рулем скутера Sanny без номеров сидела 16-летняя жительница Мурманска. Девушка совершила столкновение с ГАЗ-172412. В результата аварии водителя скутера и ее 16-летнюю пассажирку, также жительницу Мурманска, госпитализировали с травмами головы, автотравмами переломом бедра, - сообщает УГИБДД по Псковской области.

В Госавтоинспекции уточняют, что оба водителя были трезвы. В ведомстве уже начали проверку, в ходе которой инспекторам предстоит выяснить все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Мурманске: на перекрестке Челюскинцев-Володарского сбили 69-летнюю женщину. На женщину наехало Mitsubishi (Подробности)

ДТП в Кандалакше: водитель Toyota Camry сбил на "зебре" 15-летнюю девушку. Юную северянку госпитализировали в медучреждение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU