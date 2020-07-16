Из-за угрозы коронавируса администрация Ловозерского района предлагает закрыть въезд в Каневку и Краснощелье

16 Июль 2020 2020-07-16T15:41:30+03:00

Совсем скоро попасть в Каневку и Краснощелье можно будет только по прописке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туда едет не меньший поток туристов, чем в села, расположенные по маршруту «Клавдии Еланской»

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В Мурманской области довольно много заповедных уголков, где по сей день живут люди. Вот только добраться туда не так-то просто, а в условиях пандемии коронавируса такая отдаленность от медучреждений грозит настоящей катастрофой.

Именно поэтому оперативный штаб при правительстве Мурманской области и глава региона Андрей Чибис решили ограничить въезд в населенные пункты, которые находятся по маршруту теплохода «Клавдия Еланская». Среди них непосредственно ЗАТО Островной, четыре села в Терском районе и одно село в Ловозерском районе. Они попали под защиту из-за своей удаленности и трудной транспортной доступности.

Однако отдаленных населенных пунктов, нуждающихся в превентивной защите во время пандемии коронавируса, в регионе гораздо больше.

- В Ловозерском районе под ограничения на въезд попало только село Сосновка. Однако в Каневку и Краснощелье, куда добраться можно только вертолетом, поток туристов также большой. Поэтому мы планируем выйти на оперативный штаб по коронавирусу при правительстве Мурманской области с предложением закрыть для въезда также и эти два села, - рассказала «КП» заместитель главы администрации Ловозерского района Надежда Кузнецова.

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