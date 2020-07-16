В двух детских поликлиниках Мурманска сменились главврачи

16 Июль 2020 2020-07-16T15:10:04+03:00

В двух детских поликлиниках Мурманска поменялись главные врачи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Речь идет о медучреждениях №1 и №5

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Сразу в трех медицинских учреждения Мурманска поменялось руководство.

Как ранее писала "Комсомольская правда"-Мурманск", детскую клиническую больницу больше не возглавляет Валерий Перетрухин. Ранее бывший министр здравоохранения региона стал фигурантом уголовного дела.

Также начальство сменилось в двух детских поликлиниках областного центра.

- В 6 июля 2020 года главным врачом Мурманской городской детской поликлиники №1 назначена Сулима Екатерина Игоревна, главным врачом Мурманской городской детской поликлиники №5 - Горбовая Татьяна Викторовна, - рассказали "КП" в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Напомним: в регионе теперь работает WhatsApp-приемная, в которую северяне могут пожаловаться на работу "скорой помощи", если долго ждут врача на дом или результат теста на коронавирус.

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