В Мурманске открылся роддом №1, но рожениц он пока не принимает

16 Июль 2020 2020-07-16T14:03:13+03:00

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Жители Мурманска и Кольского района, которым предстоит стать мамами в ближайшие несколько месяцев, в последнее время пристально следят за новостями. И дело не только в продолжающей набирать обороты эпидемии коронавируса.

В конце июня на помывку закрылся роддом №1, а еще раньше – в апреле - роддом №3 перепрофилировали под беременных и рожениц, у которых подтвердился COVID-19. По сути, самый большой город за Полярным кругом и самый большой район Мурманской области все это время обслуживал один перинатальный центр.

Напомним: роддом №1 должен был распахнуть свои двери еще 14 июля, но, как стало известно «КП», пациентов медучреждение еще не принимает и, когда начнет это делать, неизвестно.

- Родильный дом №1 открыт с 14 июля, - уверяют в министерстве здравоохранения Мурманской области. – Возобновление оказания медицинской помощи производится постепенно путем наращивания объемов. В настоящее время проводится отбор пациенток для дальнейшего планового родоразрешения в указанном учреждении.

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