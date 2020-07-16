Погода в Мурманске на 17 июля 2020 года: в Мурманской области будет до +25 градусов

16 Июль 2020 2020-07-16T13:29:52+03:00

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В Мурманской области погода продолжает радовать северян. И это очень здорово, ведь из-за коронавируса ехать в отпуск в другие регионы довольно рискованно, а путешествия заграницей и вовсе недоступны. Солнышко обнимает жителей Заполярья и дарит свое тепло, чтобы мы чуть меньше расстраивались из-за коронавируса.

- 17 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. В регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, на востоке +5+10, днем +20+25 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

В ближайшее время похолодания не ожидается. Так что самое время устроить пикник, или отправится на прогулку.

Напомним: ягодам и грибам – быть! Когда в Мурманской области стоит идти на «тихую охоту». Будут ли летом 2020 в Мурманской области грибы и ягоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU