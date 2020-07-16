Жителю Колы дали 8 месяцев колонии строгого режима за угрозы убийством в адрес тещи
Жителю Колы страшные слова, сказанные по пьяни, обошлись очень дорого. Так, в середине декабря прошлого года мужчина начал угрожать расправой своей теще, с которой они жили в одной квартире.
- Как-то раз утром между родственниками возник конфликт, оба друг друга недолюбливали. Пьяный мужчина начал угрожать женщине убийством и, желая, чтобы его слова были восприняты всерьез, схватил нож, подошел вплотную к женщине и направил клинок в ее сторону. В такой обстановке, учитывая агрессивное поведение обидчика, у северянки были достаточные основания опасаться за свою жизнь и здоровье, - сообщили в прокуратуре Кольского района.
На местного жителя завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством". В ходе предварительного и судебного следствия он полностью признал свою вину и раскаялся, отметив, что не пошел бы на преступление будучи трезвым.
Мировой судья назначил северянину с учетом имеющейся судимости наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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