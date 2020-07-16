У жителя Москвы, который приехал в Мурманскую область снимать фильм, украли вещи и деньги

16 Июль 2020 2020-07-16T13:14:38+03:00

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Пандемия коронавируса сорвала работу над многими кинопроектами в Мурманской области. Авторы мистического триллера про Кольскую сверхглубокую успели насобирать материал, а вот некоторые сериалы и фильмы пришлось поставить на паузу.

Сейчас культурная жизнь потихоньку приходит в себя. Житель Москвы Иван Балабанов отправился в Мурманскую область, чтобы сделать фильм про красоту Заполярья. Проект поддерживает Русское географическое общество.

- Если побывал на Севере, хочешь возвращаться снова и снова. Мне четвертый десяток, я никогда так не ездил и не представляю, что это такое, знаю, что это будет непросто. Меня не ждут гостиницы, не ждет никто вообще. В моем рюкзаке - пять килограммов аккумуляторов. Я отправляюсь туда, где очень холодно, но очень круто, - рассказал Иван Балабанов перед поездкой.

Он уже приехал в Мурманскую область, где ждали не только красивые пейзажи, но и неприятности.

- Я благополучно добрался до Титовки. Невероятной красоты места, солнце не садится, прошел всю ночь и к 8 утра лег спать. Далее продолжил дорогу и сам не могу в это поверить. Я оставил рюкзак на дороге, чтоб поснимать море, отошел на 100 метров. За весь день мне попалось 6 машин. Вернувшись, я понял, что остался без рюкзака. Кто-то просто забрал мой рюкзак со всей экипировкой, зарядками, деньгами и документами, - написал на своей странице в "ВКонтакте" путешественник. - 5 часов я стоял как вкопанный. Отпустило, набрался сил, не сдался. Нужно двигаться дальше. Сейчас я добрался до базы, меня приютили. Думаю, как быть дальше.

Впрочем, мир не без добрый людей: друзья и те, кто следит за его проектом, помогли Ивану. И он сейчас находится на полуострове Рыбачий, где продолжает съемки.

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