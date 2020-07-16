В Кировске и Апатитах закончился полярный день
Вот и пришла пора некоторым уголкам Мурманской области попрощаться с полярным днем. Так, в Апатитах и Кировске солнце скроется за горизонтом уже этой ночью.
- В Кировске и Апатитах, а также в Хибинах полярный день завершается 16 июля. После этого здесь наступят белые ночи. 22 июля полярный день закончится в Мурманске, - рассказала "КП" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.
Как отмечают синоптики, солнце должно уйти за горизонт на 52 минуты. Постепенно ночь будет становиться все длиннее.
В областном центре полярный день начался 22 мая. Спустя два месяца нас ждет период белых ночей. Они продлятся с 23 июля по 12 августа. После этого солнце вновь опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, и начнется обычная смена дня и ночи.
Напомним: когда в Мурманской области стоит идти на «тихую охоту». Мы узнали, будут ли летом 2020 в Мурманской области грибы и ягоды.
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