Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 46 месте в России по количеству смертей от коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T12:12:29+03:00

И на 24 строчке по умершим от коронавируса на 100 тысяч населения

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На дворе середина июля, и, признаться, с трудом верится, что еще месяц назад в Мурманской области COVID-19 было заражено 4083 человека, а жертв новой коронавирусной инфекции было всего 7 человек.

К сожалению, на сегодняшний день, 16 июля, картина эпидемии коронавируса изменилась и не в лучшую сторону. Количество заболевших коварным вирусом выросло почти в два раза, а число умерших от COVID-19 - в шесть. В последнее время оперативный штаб Мурманской области ежедневно сообщает о двух-трех новых жертвах эпидемии. Общее количество жертв же достигло 42 человек.

Тем не менее, в общероссийском рейтинге Мурманская область находится лишь на 46 строчке по количеству смертей от коронавиурса и на 24 месте по числу умерших на 100 тысяч человек.

Однако есть в России регионы, где эпидемии не позволили набрать даже такие обороты. Например, в Ненецком автономном округе всего 255 заболевших, а в Сахалинской области – 1628. При этом там нет ни одной жертвы коронавируса. В соседней Карелии, к слову, зараженных в 4,3 раза меньше, чем в Заполярье – 1805 инфицированных, из которых умерли всего трое.

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ИСТОЧНИК KP.RU