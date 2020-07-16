Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на четвертом месте в России по количеству заражений на 100 тысяч человек

16 Июль 2020 2020-07-16T11:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, но коронавирусные тучи все больше сгущаются наl Заполярьем. В последнее время ежедневно в Мурманской области регистрируется не меньше 100 новых случаев.

Напомним: всего на 16 июля на Кольском полуострове инфицированs 7780 человек, из которых 4238 выздоровели и 42 умерли. Цифры крайне тревожные.

По общему числу заразившихся и по приросту за сутки Мурманская область - на 16 месте по России. Впереди Заполярья Волгоградская и Саратовская области, а также Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако в коронавирусной гонке у Кольского полуострова есть и более впечатляющие результаты. Так, по числу заражений на 100 тысяч человек Мурманская область занимает почетное четвертое место. Заполярье опережают только Москва, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. И, надо отдать должное, что отрыв у тройки лидеров довольно большой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года (Подробности)

За день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению. Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU