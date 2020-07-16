2020-07-16T11:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на четвертом месте в России по количеству заражений на 100 тысяч человек

Впереди Заполярья только Москва, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ
Елена МОЛОДЦОВА
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Эпидемия коронавируса в Мурманской области не утихает.Эпидемия коронавируса в Мурманской области не утихает.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Увы, но коронавирусные тучи все больше сгущаются наl Заполярьем. В последнее время ежедневно в Мурманской области регистрируется не меньше 100 новых случаев.

Напомним: всего на 16 июля на Кольском полуострове инфицированs 7780 человек, из которых 4238 выздоровели и 42 умерли. Цифры крайне тревожные.

По общему числу заразившихся и по приросту за сутки Мурманская область - на 16 месте по России. Впереди Заполярья Волгоградская и Саратовская области, а также Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако в коронавирусной гонке у Кольского полуострова есть и более впечатляющие результаты. Так, по числу заражений на 100 тысяч человек Мурманская область занимает почетное четвертое место. Заполярье опережают только Москва, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. И, надо отдать должное, что отрыв у тройки лидеров довольно большой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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