Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область снова в топ-10 регионов по числу зараженных за сутки

16 Июль 2020 2020-07-16T11:19:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Мурманская область твердо обосновалась в печальной десятке российских регионов по числу заболевших коронавирусом за одни сутки. Однако если раньше Заполярье держалось на десятой позиции рейтинга, то сейчас переместилось на строчку выше - 9 место. А вот по числу выздоровевших мы лишь на 33-ем месте - из больниц выписаны 89 северян за один день.

За один день в регионе прибавилось 183 новых случая заражения COVID-19. Всего - 7780 ковидных пациентов. Большая часть из них приходится на Мурманск, где подхватили опасную инфекцию 3537 человек (+146 за сутки). Однако областной центр пока никто не собирается закрывать на карантин. Погибли от коронавируса 42 человека.

На первом месте по числу зараженных за один день, как обычно, расположилась Москва (+531 новых случаев). "Серебро" в невеселом топе отошло Свердловской области (+349), ну, и замыкает тройку Санкт-Петербург с результатом в 256 зараженных.

Напомним: за день в WhatsApp-приемную при правительстве Мурманской области поступило 140 обращений по здравоохранению. Оперштаб обещает, что каждый из написавших северян получит помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 16 июля 2020 года составило 42 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 16 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU