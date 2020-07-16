16 июля Андрей Чибис проведет онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области
Две недели назад состоялся последний онлайн-брифинг губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, посвященный ситуации с коронавирусом.
Сразу в нескольких муниципалитетах - Мурманске, Мончегорске, Североморске, Кандалакшском и Кольском районах - эпидемиологическая обстановка складывается непростая. Но, несмотря на внушающие опасения данные, глава региона принял решение не вводить новые ограничения, впрочем, как и не давать послаблений.
Но две недели прошли. 16 июля в 12.30 Андрей Чибис снова соберет журналистов на онлайн-брифинге, где расскажет о то, как мы будем жить в ближайшее время. Также представители СМИ смогут задать свои вопросы главе региона.
Онлайн-брифинг будет по традиции транслироваться на YouTube и на страницах Андрея Чибиса в социальных сетях.
Напомним: лидеоом по числу заболевших коронавирусом сейчас явлется Мурманск - 3391 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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