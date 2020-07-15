Движение троллейбусов и автобусов в Мурманске теперь можно отслеживать в Яндекс.Картах

15 Июль 2020 2020-07-15T17:35:28+03:00

Теперь можно подойти ровно к прибытию нужного транспорта, а не ждать на остановке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В режиме реального времени отображается, где в данный момент находится транспорт

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Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов и троллейбусов в Мурманске. Теперь легко узнать, где едет нужный транспорт и через сколько он прибудет. Например, можно не ждать автобус на остановке в плохую погоду, а подойти ровно к его прибытию.

- В приложении все автобусы отмечены специальными иконками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно, - сообщили на официальном сайте АО "Электротранспорт".

При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех маршрутов, которые через нее проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать до точки на другом конце города.

Для того, чтобы следить за движением автобусов и троллейбусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии Карт и в мобильном приложении.

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ИСТОЧНИК KP.RU