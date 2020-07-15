2020-07-15T17:35:28+03:00
Общество

Движение троллейбусов и автобусов в Мурманске теперь можно отслеживать в Яндекс.Картах

В режиме реального времени отображается, где в данный момент находится транспорт
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Теперь можно подойти ровно к прибытию нужного транспорта, а не ждать на остановке.Теперь можно подойти ровно к прибытию нужного транспорта, а не ждать на остановке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Яндекс.Карты начали показывать движение автобусов и троллейбусов в Мурманске. Теперь легко узнать, где едет нужный транспорт и через сколько он прибудет. Например, можно не ждать автобус на остановке в плохую погоду, а подойти ровно к его прибытию.

- В приложении все автобусы отмечены специальными иконками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно, - сообщили на официальном сайте АО "Электротранспорт".

При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех маршрутов, которые через нее проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать до точки на другом конце города.

Для того, чтобы следить за движением автобусов и троллейбусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии Карт и в мобильном приложении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области поблагодарил за работу знаменитого водителя троллейбуса. Мужчина запомнился пассажирам своими стихами и песнями, которые он исполнял по дороге (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение троллейбусов и автобусов в Мурманске теперь можно отслеживать в Яндекс.Картах
Жителя Мурманска ночью обокрали соседи, пока тот спал
Врача на дом в Мурманске теперь можно вызвать через Viber или WhatsАpp
ДТП в Мурманске: на перекрестке Челюскинцев-Володарского сбили 69-летнюю женщину
В Мурманском областном краеведческом музее появятся мультимедийные экспозиции
ДТП в Кандалакше: водитель Toyota Camry сбил на "зебре" 15-летнюю девушку
В Кандалакше появится муниципальный приют для собак
В Мурманске на базе областной научной библиотеки создадут планетарий и Центр современного искусства
В Заозерске бьют тревогу из-за разлива нефтепродуктов
Мальчика из Мончегорска, избитого отчимом, отдадут на воспитание отцу
«Дорогу поднимут, а извилистые отрезки выравняют»: Продолжение реконструкции объездной в Мурманске
Погода в Мурманске на 16 июля 2020 года: в Мурманской области будет тепло
На проезде Молодежный в Мурманске ради нового здания погрануправления ФСБ проведут буровзрывные работы
Новейший ракетный крейсер "Князь Владимир" впервые примет участие в праздновании Дня ВМФ в Североморске
В Мурманске из окна гостиницы «Моряк», где находится обсерватор, выпал мужчина
Жителю Мурманска назначили условный срок за сотрясение мозга полицейского
В мурманской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Пьяной женщине-водителю из Видяево, по вине которой в ДТП погиб пассажир, вынесли приговор
В Кандалакше и Оленегорске буксуют работы по благоустройству
Реконструкцию улицы Самойловой в Мурманске отложили
Полиция опубликовала видео задержания курившей дебоширки на борту самолета Мурманск - Москва
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 июля 2020 года составило 39 человек
25-летний житель Мурманска сорвался со скалы в Анапе
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: больше 11 миллионов рублей выделили на лекарства для пациентов с ОРВИ
В Мурманской области стали чаще умирать жители трудоспособного возраста
Обращение губернатора Мурманской области по сложившейся ситуации со здравоохранением в регионе
В Мурманской области заработала Whatsapp-приемная для обращения по проблемам в здравоохранении
Приднестровский республиканский банк выпустил монеты с городом-героем Мурманском
В Оленегорске осужденные и сотрудники исправцентра помогли погорельцам