2020-07-15T17:28:15+03:00
Происшествия

Жителя Мурманска ночью обокрали соседи, пока тот спал

Двое мужчин умыкнули бытовую технику на 9 тысяч рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Неприятная ситуация приключилась с 24-летним мурманчанином, когда он погрузился в царство Морфея - квартиру молодого человека ночью обчистили соседи. Северяне, обнаружив, что входная дверь не заперта, проникли внутрь и похитили бытовую технику на 9 тысяч рублей. Случай произошел в доме на улице Капитана Копытова. Проснувшись, местный житель обнаружил, что его вещи пропали и обратился в полицию.

- Сотрудники полиции установили, что к хищению причастны двое жителей Мурманска, которые проживают этажом выше молодого человека. 55-летний и 54-летний мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Злоумышленники признались в содеянном. Похищенное имущество вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчан возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним: серийный вор из Мурманска совершил 10 краж и 1 грабеж на 70 тысяч рублей, открывая незапертые двери. К делу он подошел крайне просто, но со вкусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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