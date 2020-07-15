Жителя Мурманска ночью обокрали соседи, пока тот спал
Неприятная ситуация приключилась с 24-летним мурманчанином, когда он погрузился в царство Морфея - квартиру молодого человека ночью обчистили соседи. Северяне, обнаружив, что входная дверь не заперта, проникли внутрь и похитили бытовую технику на 9 тысяч рублей. Случай произошел в доме на улице Капитана Копытова. Проснувшись, местный житель обнаружил, что его вещи пропали и обратился в полицию.
- Сотрудники полиции установили, что к хищению причастны двое жителей Мурманска, которые проживают этажом выше молодого человека. 55-летний и 54-летний мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Злоумышленники признались в содеянном. Похищенное имущество вернули законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении мурманчан возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Им грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним: серийный вор из Мурманска совершил 10 краж и 1 грабеж на 70 тысяч рублей, открывая незапертые двери. К делу он подошел крайне просто, но со вкусом.
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