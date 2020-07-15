Погода в Мурманске на 16 июля 2020 года: в Мурманской области будет тепло

15 Июль 2020 2020-07-15T13:28:06+03:00

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В разгар июля, после прохладных деньков, в Заполярье пришло настоящее лето, которое даже не хуже, чем в средней полосе. Так, в ближайшие дни в Мурманской области будет стоять теплая погода. Так что самое время идти на прогулку, пока дорогое и ценное солнышко не успело никуда уйти.

- 16 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. В регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13, на востоке области +3+8, днем +18+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К слову, теплая летняя погода дает нам богатый урожай. Так, в лесах Мурманской области уже вовсю зреют грибы и ягоды, а также распускаются ландыши, цветет сирень и яблони.

Напомним: почему в Мурманской области нельзя убивать гадюк. Мы узнали, какой штраф грозит за убийство единственной ядовитой змеи в Заполярье.

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ИСТОЧНИК KP.RU