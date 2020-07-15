На проезде Молодежный в Мурманске ради нового здания погрануправления ФСБ проведут буровзрывные работы

15 Июль 2020 2020-07-15T13:19:42+03:00

Здание для погрануправления в Мурманске строят в Первомайском округе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Первомайском округе Мурманска вовсю идут работы по строительству здания для пограничного управления ФСБ. На него потратят миллиард рублей, а работы будут длиться 4 года.

Место под здание выбрали на месте заброшенного военного городка в районе улицы Зои Космодемьянской. Сейчас там кипит стройка.

- 17 июля с 18.00 до 21.00 на объекте «Пограничное управление ФСБ России по Мурманской области», расположенном по адресу Мурманск, Молодежный проезд, будут проведены буровзрывные работы по разрыхлению скального массива при устройстве фундаментов и проведении инженерных сетей, - собщают горожанам в администрации Мурманска.

Водителей просят в указанное время не создавать помеху работу спецтехники, не рисковать своими железным конями и убрать машины от дома № 2а до дома № 5 по улице Зои Космодемьянской.

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